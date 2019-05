Lo Que Queda Del Día | De la detención de Josu Ternera a Imanol Arias en "El Coronel no tiene quien le escriba"

Voz 0827 00:00 con Isaías Lafuente Isaías que hemos contado hoy puede pues vamos cerrando este día que comenzábamos con una noticia que la verdad nos ha hecho retrasar el reloj de nuestra memoria dos o tres décadas

Voz 1 00:17 Francia ha detenido a Josu Ternera imagen el histórico etarra ex jefe de la banda terrorista llevaba fugado casi dos décadas desde noviembre de dos mil dos Ana Terradillos buen

Voz 2 00:25 no digas qué tal buenos días y desde noviembre del año dos mil dos y de tienen hoy en la localidad de esa ya antes en los Alpes franceses a las siete de la mañana la detenido la Guardia Civil contra el servicio de inteligencia interés

Voz 0827 00:36 esa era la noticia inmediatamente España se dividía hoy se dividía entre aquellos que se preguntaban quién es Josu Ternera y aquellos que recuerdan hasta los dos apellidos de este asesino ya hay además una tercera España que es la de los familiares de sus víctimas Lucía Ruiz por ejemplo hija del guardia civil herido en el atentado de Zaragoza estaba feliz

Voz 4 01:00 mi padre guardia civil civiles de los pies a la cabeza y hoy está contento entrado Yasir hija lo has leído digo si papá claro que sí claro que sí el levantarte luego una mañana descubrir que lo han detenido pues te da un como una una sensación de paz también en algunos instantes saber por fin porque por decir siete años dices por fin tranquilidad no se ve que no se levanta la Guardia claro que sí

Voz 0827 01:24 también hemos hablado con Pilar Ballarín ella perdió a un hermano y a una sobrina en aquel atentado de mil novecientos ochenta y siete yo tenía un doble sentimiento

Voz 5 01:33 hombre satisfacción ya era hora son muchos años si no se me parece que esto debería de haber sido más intenso y más saquen los sufriese en lo hubiesen encontrado antes no sé por qué han tardado tantísimos años en en estos me parece una barbaridad que hayan tardado tanto no porque hemos vivido treinta y un años pensando que todavía este tipo estaba pues a sus anchas y entonces pues bueno no es lo mismo

Voz 6 02:04 han sido treinta años ha pasado mucho tiempo y ese tiempo además ha sido muy duro para él

Voz 0827 02:08 hombre pues era mi caso

Voz 5 02:11 los asesinatos hemos tenidos dos perdidas y claro no se la rabia la impotencia el odio particularmente lo digo que no te deja avanzar pues es duro muy duro no se han muerto los mataron los asesinaron esta pandilla de cobardes que no lo hacen a la cara que lo hacen de esta manera pues no se te crea particularmente el orgullo

Voz 0827 02:44 una noticia excepcional que después ha transcurrido en un día de normalidad política a lo que llamamos saber anormalidad política el Parlament catalán ha votado en contra de que Iceta sea senador por designación autonómica el ha anunciado que va a recurrir al Constitucional

Voz 1591 02:59 hay quien quiere hablar en nombre de Cataluña silenciando a una parte del país no tendrán éxito hoy mismo pediremos amparo al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de nuestro grupo parlamentario de los derechos del conjunto de catalanes y catalanas que han visto menguadas su representación en el Senado

Voz 0827 03:18 y esta mañana Javier Pérez Royo catedrático de Derecho Constitucional dice que el Tribunal debería podría resolver el problema además en muy poco tiempo

Voz 7 03:26 eso es intolerable camine me gusta este candidato que precisamente de de Trapa en eso consiste el pluralismo político que estén representadas distintas opciones Giselle valor superior del ordenamiento jurídico que aparecen en el artículo uno de la Constitución entonces esto se vulnera de una manera brutal el Tribunal resolver estos días porque se trata de la de la Tierra inicial formación del Senado y en consecuencia yo creo que Ana lógicamente se puede aplicar los plazos del contencioso electoral como es un asunto muy sencillo en el que no hay que hacer practican de prueba ninguna ni nada realmente en cinco días el tribunal constitucional tendría podría resolverlo perfectamente de tal manera que no alterara el funcionamiento se acaban

Voz 0827 04:06 pues veremos lo que pasa todo esto recordemos que las elecciones son municipales autonómicas y europeas y en estas en las europeas nos jugamos mucho nos decía esta mañana Gonzalo Fanjul cofundador de Por Causa

Voz 8 04:17 la gente no es consciente de lo que va a ocurrir las las encuestas más fiables dan uno de cada cuatro diputados eurodiputados a los

Voz 0827 04:23 partidos de la derecha populista

Voz 8 04:26 Europa a partidos abiertamente xenófobos además no xenófobos de cualquier manera Pavón le parece muy bien los católicos latinoamericanos pero son profundamente islamófobo apostólicos es decir van contra el inmigrante pobre criminal y criminaliza la inmigración contra el más vulnerable contra el que no se puede defender es una cobardía extraordinaria ir ninguna sociedad decente debería permitir el que convulsas hemos con partidos de este tipo

Voz 0827 04:49 Gonzalo Fanjul pues esa es una Europa menos mal que hay otra ya nos hemos acercado hoy en La Ventana

Voz 9 04:57 dos días

Voz 0827 05:00 Europa es un país que envejece y España también de los más de dos millones de personas mayores de sesenta y cinco años de sesenta y cinco años que vienen solas en España en torno a un sesenta por ciento confiesa sentir soledad en no es lo mismo vivir solo que sentirse solo las personas mayores cada vez son más diversas pero la mayor parte de estas personas que sobrepasan los ochenta años son mujeres Ángeles es una bellas y con ella ha hablado Matilde Suarez para su edad la verdad es que Ángeles dice defenderse muy bien

Voz 10 05:29 la llamo le digo te viene bien venir que venga excedía o qué

Voz 11 05:34 o cualquier cosa que nos venga bien a las dos

Voz 6 05:37 a ella sí le parece bien yo ven costo y un par de falta algo desde luego que son sus amigos que han ido muriendo su marido por ejemplo lo hizo hace cuatro años

Voz 12 05:46 lo de menos porque hemos estado juntos nunca los hemos reparado hemos ido todos los sitios entonces a la compra junto de pasé juntos no murió muy bien muy está ausente año junto

Voz 0827 06:00 la soledad y ahora hay otra mujer mucho más joven que ella que le hace compañía se llama Anja tiene sesenta años menos que ella pero han mantenido han entablado una relación muy especial

Voz 11 06:12 me he cuidado mucho la verdad que vengo y me tiene como si fuera una hija como si fuera parte de su familia desde el primer momento que entre estos recíproco

Voz 10 06:21 no es que tú vienes hileras a ya y ella no te da nada a cambio es que hay veces que incluso bienes si no vienes con el estado moral elevado y es ella la que me estaba levantando mi laboral y me voy yo con un chute de energía porque ella bien tiene mucha energía dentro

Voz 0827 06:43 añades una voluntaria de la Fundación de la ONG grandes amigos Mercedes Villegas es su directora ella también fue voluntaria

Voz 13 06:52 empezamos con esto de redes vecinales de juntarnos de hacer cafés con personas mayores que vivían cerca y eso es lo que es espíritu de barrio de redes vecinales es lo que hemos querido poco a poco ir implantando oí tener ganas de de conocer a otras personas de compartir experiencias vitales tener cierta sensibilidad hacia las personas mayores pero sobre todo al final pasarlo bien lo que decía Ania no y eso sin embargo las personas mayores tampoco lo ven porque están acostumbradas vino una entidad de voluntariado que me van a hacer no están en un papel todavía un poco pasivo y nosotros estamos diciendo no no no

Voz 0827 07:28 grandes amigos un veredicto maravilloso que nos habla de un encuentro entre generaciones aunque no se conozcan de diferencias generacionales nos hablaban hoy nuestras twiterías

Voz 14 07:37 malos entendidos entre generaciones son habituales lo de este tuit ya es otro nivel García Peter S

Voz 15 07:42 el autor dama hijo Te he comprado cinco películas cuál quieres ver Ice age no hay cinco elige uno

Voz 16 07:49 ah

Voz 14 07:52 la atención que merece nuestra atención máxima concentrarse lo que dice o quería decir arquitecta

Voz 15 07:58 no es que tenga mala memoria es que

Voz 17 08:03 no es que me acuerde y sí

Voz 0827 08:05 es la condición humana también han ido las noticias del Mundo Today

Voz 1 08:08 la Virgen María empezará a parecerse desnuda para que le hagan caso crean una nevera con espejo interior para asustar a los gordos el nuevo de la oficina lleva una hora hablando con la máquina de café para integrarse le conceden el cincuenta por ciento de invalidez porque siempre tiene una mano en los vuelos si la dentadura dio una señora sigue criticando la nuera desde el vaso de agua

Voz 0827 08:34 como una ventana musical hemos mirado y de reojo a Eurovisión

Voz 18 08:44 Elvira Lindo

Voz 0827 08:45 la verdad es que esta canción que ganó Eurovisión que lanzó al grupo ABBA podría ser un himno político para alguno hemos hoy ha analizado los himnos políticos que utilizan los partidos españoles porque los partidos políticos construyen programa discursos hacen declaraciones también tienen himnos unos más conocidos este es el del PP el del PSOE también no suena nosotros estamos menos familiarizados de los recién llegados de Vox ya hemos escuchado estos signos porque hoy hemos conocido un estudio sobre estas sobre estos himnos que llega además a una conclusión muy sorprendente

Voz 19 09:35 valorar mejor la música que los pacientes que representa estoy muy curioso porque lo hemos hecho no solamente para analizar qué es lo que la gente diecisiete es otra gente sí

Voz 0827 09:44 quien habla es Juan Corrales que es feo de Fray a Beat que es una empresa líder en el sector del audio branding es responsable de este estudio al que han bautizado como inutilizados nos ha contado hipnotizados porque en el fondo el himno puede ayudar al voto

Voz 20 10:00 la gente no va a votar cien por cien por la música pero sin duda ayudó al coto ayuda a identificar el partido asociar Valença adecuados y gusta más el servicio tanto ayuda al voto otra cosa es que son como lo construyes pues te puede ayudar más al menos el noventa por ciento de las decisiones en ese toma probablemente emocionales no hay nada más y más potente que la música de lo que tienen que ir con la comunicación política porque al final en cuanto tú escuchas a estar porque himno sin decir la marca a la gente piensa una cosa y siente una cosa

Voz 0827 10:32 así que los himnos ayudan a los partidos y hoy Francisco Hornillos ha querido también ayudar a los partidos políticos se ha preparado un menú especial para cada uno de ellos este por ejemplo es el de Ciudadanos

Voz 21 10:43 venga vamos a acabar a medio español medio español medio de los nacionalismos adaptadas a un españolidad españolas como por ejemplo de española por favor no Asturias no Nuria español español valioso la vez más pulpo a la española el grupo liberal un pool en un pulpo que sería en un pulpo y Beloki

Voz 1 11:07 mi sobre la personalidad liberal

Voz 21 11:09 y de postre por supuesto cree españoles no catalanes como la que talara pero con en medio de una franja gorda a los largos

Voz 0827 11:18 es un menú desde luego muy español como muy española es la música de Falla estas horas está presentando en la Residencia de Estudiantes aquí en Madrid un disco con dos de sus obras más conocidas El amor brujo El retablo de Maese Pedro es un disco que nace de dos conciertos que se celebrarán en Nueva York y que lo que pretendían era dar a conocer la obra de Falla en aquel país Ángel Gil Ordóñez que ha pasado por la ventana es el director de este proyecto

Voz 0774 11:46 pues mira yo llevo ya unos veintitantos años viniendo a la lata en Estados Unidos todo lo que puedo para que se enteren de que tenemos una música espectacular algo que ocurre que no hay que dar mucho a la bata porque en cuanto lo tocan la misión es que los norteamericanos igual tocan dicen pero cómo es posible que nosotros que buscamos es

Voz 0827 12:09 porque es increíble es increíble desde luego hoy hemos hablado también con Elena García de Paredes que es gerente de la Fundación Archivo de Falla pero es sobrina nieta del compositor y nos ha hablado del Manuel falla tío abuelo muy poco

Voz 23 12:24 las porque mi madre nació en El Salvador vino a España con siete años él mismo verano que al mes Manuel de Falla salido argentino con lo cual solamente recuerda ese verano los recuerdos del verano inolvidable Illa siempre dice que cuando ella se porta bien él les dejaba escuchar cómo tocaba el piano

Voz 17 12:42 bueno yo yo viviría para poder eso sí

Voz 18 12:57 la música siempre nos libera una historia de libertad es la que nos ha traído y Nieves Concostrina la

Voz 0827 13:03 nación de tres mil prisioneros franceses en la isla de Cabrera el dieciséis de mayo de mil ochocientos catorce fue una época en la que la isla se convirtió en una especie de gran campo de concentración de soldados franceses de la Guerra de la Independencia después de la batalla de Bailén llegaron allí por miles hasta catorce

Voz 1626 13:20 Emilio se contaron los franceses vivían de lo que les llevaban desde Mallorca en un barco que iba cada cuatro días pero en una ocasión se metió tormenta el barco tardó ocho días y cuando llegó franceses estaban desespera adictos de hambre intentaron asaltar el barco de los suministros los que llevaba la comida sacó agotaron dijeron que no volvía más por allí los franceses quedaron abandonados a su suerte durante dos meses y no hace falta explica que los episodios de canibalismo salieron a diario de aquel infierno se alargó durante cinco años en ese tiempo de cada cuatro presos murieron tres Cabrera se convirtió en un cementerio en cada roca en los muros de la vieja torre de vigilancia en cada arbusto de la isla quedaron grabados nombres y fechas de los muertos franceses

Voz 0827 14:15 llevamos acabando con una persona que ha estado esta mañana en la SER el actor Imanol Arias que protagoniza en el teatro Infanta Isabel de Madrid El coronel no tiene que escriba es un montaje que comenzó a rodar Juan Diego pero tuvo que dejarlo por problemas de salud bueno Imanol ha reconocido con media sonrisa que el montaje bueno era el de Juan Diego por el que por cierto siente una pasión muy grande desde hace mucho tiempo el bueno bueno era el cubano

Voz 24 14:42 yo intentaba explicar hace poco en una entrevista lo que era sustituir a alguien dar el pase a alguien alguien entendió de su entorno que yo estaba despidiendo me dejan veo todo lo contrario no dio la primera vez que subían escenario profesional a decir una palabra era como Diego la segunda fue con Juan Diego y la tercera fue con lo cual digo se debió a una botella entera de Johnnie Walker etiqueta negra en casa de mi padre diciéndole Se ponga usted cómo se ponga su hijo obtiene con niego a Madrid

Voz 25 15:08 ahora mañana tarde o temprano

Voz 24 15:11 y mi padre dijo bueno si macho que te tomes la

Voz 1 15:13 te Cantero a contarme una cosa tan corta

Voz 0827 15:16 pues ya llega a Imanol que es genial habla de de teatro ya hecho teatro ya ha hablado también un poquito de política dice que está un poco impaciente que venga vamos a gobernar ya no se él cada uno

Voz 24 15:26 no piensa muchas cosas yo últimamente Mi gran duda es cuando gobernamos cuando se gobierna todo esta ceremonia maravillosa de exaltación son de términos de amor Dame tu voto toma mi corazón sin ponche impone realmente estamos en un momento en el que en la vida en el que hay que ejecutarlas cosas en los márgenes de tiempos y no podemos llegar tarde

Voz 0827 15:50 pues nada mientras llega el nuevo Gobierno él sigue en Cuéntame el sigue representando El coronel no tiene quien le escriba que por cierto se estrenó ayer en Madrid después de girar por otras ciudades Ilha de ayer salió bien

Voz 24 16:03 bueno ahora empiezan la pieza funciona es muy hermoso hacerla es una pieza muy pequeñita muy hermosa ir y tiene una conexión buena con el público en ese sentido casinos nos alivia por un lado porque ya está Nos en nos obligan poco a mí me me me me aprieta un poco el culé Ter decir bueno no es tanto de miedo como responsabilidad estos no claro si si te encuentras con Beyoncé delante y el problema no es

Voz 0827 16:27 que tengo miedo de que no vayan a Podemos que la tienes

Voz 24 16:31 ya hay que tratarla bien la ayer salió muy hermosa hay una maldición en función que dice que es la de hoy tiene que salir irregular yo yo esta mañana diciendo no va a salir estupendas

Voz 0827 16:41 pues nada fuera maldición de Roberto La Ventana de hoy ha estado muy pero que muy bien y la de mañana aunque te echemos de menos la de mañana en Tenerife ha puesto que también

Voz 26 16:49 mañana seguro estupendamente estará desde el Tenerife Espacio de las Artes no desde el TEA de Santa Cruz de Tenerife con motivo de los ochenta y cinco años de Radio Club Tenerife buen viaje Isaías gracias ya ustedes hasta mañana adiós medios

