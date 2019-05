Lo Que Queda Del Día | Del adiós de Pau Gasol al mundial, al adiós a Eduard Punset

Voz 1 00:00 lo que queda del día

Voz 1 00:06 arrancamos oye el resumen Isaías que no parece haber con dos adioses ha sido un día de despedidas si uno es temporal ya se conocía que Pau Gasol no estará en el Mundial de China pero no ha querido contar a todos

Voz 3 00:18 si hubiera gustado estar con mi selección con mis compañeros pero debido a a la operación emisión pues no no voy a poder estar viste en este Mundial de China e hija Alla

Voz 4 00:30 sí sí clasifiquen para los Juegos Olímpicos

Voz 3 00:33 para los Juegos Olímpicos ir el año que viene para fuera obstáculo

Voz 1 00:42 ese era el adiós temporal el otro definitivo y doloroso ha muerto Eduard Punset ese hombre que nos

Voz 0827 00:49 hizo entender qué es tan importante la biografía de una ameba como el futuro de Europa Elizo hizo de la divulgación uno de los motores de su vida y hoy tres divulgadores han querido despedirle recordarle aquí en la Cadena Ser Manuel Toharia que nos hablaba de su curiosidad

Voz 1406 01:06 Puxeu un hombre que tuvo una carrera política muy intensa y además ser abogado economista y cuando dejó la política activa y de repente mostró de esa curiosidad que se lleva debió tener siempre en torno al mundo el conocimiento científico una curiosidad que le llevó a hacerse preguntas y lo que es más importante hacérsela personas importantes y emitirlo por televisión

Voz 0827 01:29 Eduardo Sáez de Cabezón que presenta ahora orbita laica nos decía que era un hombre estimulante

Voz 5 01:34 yo recuerdo también un uno y medio tac sobre Giancarlo rota que eran profesor de la persona y Sofía este hombre llevaba premios clase creo que patriótico a cola eran Jen las daba a que en Laciana mejor preguntas son estudiantes que daban mejores respuestas sino glaciar mejores preguntas porque eso le estimulaba a él como profesor estimulaba toda la clase a mi me parece que es un poco lejano de alguna forma de Punset también no es ser una especie de de profesor que estimula a los profesores y estimula a estudiantes también con las preguntas se deja estimular

Voz 0827 02:08 era un hombre renacentista porque no era científico pero se dedicó a divulgar la ciencia y nunca en el ámbito de la ciencia lo consideraron un intruso José Miguel Mulet nos hablaba de su capacidad para conectar con la gente

Voz 1092 02:22 Punset era una persona que divulgado a que hacía que la gente es acercar la ciencia era un personaje que yo lo que más admiro de legal la capacidad que tenía de conectar con la gente desde el punto de vista científico pues hombre habían cosas esos programas que estaba muy bien había gente muy interesante habían otros que no tanto yo y yo lo que destacaría es que consiguió que mucha gente se interesara yo conozco gente que ahora mismo está muy metida en divulgación no que le despertó la vocación científica que su primer contacto

Voz 6 02:51 fotograma de se quizás un programa en la

Voz 0827 02:54 adiós porque durante mucho tiempo tuvimos el privilegio de tenerle como colaborador aquí en Hoy por hoy nuestro compañero Pepe Rubio fue su guionista Joy lo ha recordado

Voz 0521 03:04 muy su guionista en la sección Radi Punset que hacíamos en el Hoy por hoy

Voz 7 03:08 por radio Punset las cosas sencillas no Edward buenos días muy buenos días oye que en buena es la radio no

Voz 0521 03:14 sección era el último miércoles de cada mes la tarde del lunes siempre le llamaba para preparar posibles tiene las bacterias nos precedieron

Voz 8 03:25 a miles de millones de años

Voz 0521 03:29 van a sobrevivir los temas eran una excusa para hablar de todo por primera vez lo que afirmamos es que hay vida antes de la muerte porque hasta ahora con treinta años de esperanza de vida a la gente sólo podía pensar en si había vida después de la muerte el día del programa le enviaba un guión que habías elaborado con la misma libertad con la que te hablaba y lo mejor es que en directo se terminaba hablando de otra cosa esto solo decía un día un Mosso d'Esquadra que estaba poniendo una multa a un joven que iba a doscientos por hora le dije pero es inútil porque le pone usted la multa pobres y sumó negó corteza cerebral no está terminada hasta los veinticinco y los treinta años Él no tiene la capacidad de planificar hasta una determinada edad Eduard Punset era único como todos pero él un poquito más

Voz 1 04:30 oye el Dios tuitero de que había llegado por allí un tipo que él estaba contando el origen del Universo tenía toda la razón como nos hubiera gustado tener a aún Punset aquí en La Ventana porque tenía

Voz 0521 04:42 hemos muchas preguntas acumuladas en torno a un asunto muy complicado

Voz 1 04:47 muy espinoso vi con preguntas que nos ha dejado la dimisión del vicecanciller del Gobierno austriaco al hacerse público ahora un vídeo grabado hace tres años donde se puede ver cómo este político aceptaba con romperse ante una suculenta oferta de una supuesta oligarca rusa

Voz 0313 05:07 quién está detrás de la trampa quiénes la chica de dónde sale quién la pone hay por lo tanto quién está detrás y con qué objetivo a quién le puede interesar que salgan los ultras del Gobierno de Austria poner en crisis a ese Gobierno a sólo unos días de las elecciones europeas no podemos descartar claramente que estén implicados uno o varios servicios de inteligencia o es una venganza personal porque son diarios alemanes los que difunden la noticia porque lo sabía antes un humorista Isi el vídeo se grabó hace tres años por sale ahora porque aparece porqué en Ibiza que en Ibiza

Voz 1 05:39 bueno pues son muchas preguntas acumuladas Francino así que comencemos con la con la de Ibiza que es lo que ha propuesto Matías Vallés

Voz 9 05:46 lo que pasa en Ibiza es fundamental por dos asuntos Carles en primer lugar porque las relajada atmósfera ibicenca por ponerlo suave ofrecía está claro el entorno idóneo para que este político de ultraderecha el calculáis es traje bajará sus defensas y se mostrara más más receptivo pero también hay otra cosa y es que la esta ubicación ibicenca es lo que hace que la difusión del escándalo todo todavía sea más grande es decir nadie habla del caso extrajo tal sino se habla de Ibiza Gay de la FEHR Ibiza del escándalo Ibiza así en todo el mundo

Voz 0827 06:13 pues sí desde luego que sí se verá agravado ese vídeo en Guadalajara o en Venta de Baños seguramente hubiera tenido menos glamour una operación desde luego muy preparada

Voz 9 06:22 son seis horas seis cámaras montadas el on en la en la casa eso no se improvisa una mujer que desde luego no es la Lyon a Macron cómo cómo se presentó porque el magnate ruso en cuestión el Igor macabros ha dicho yo soy hijo único por tanto no tengo sobrina nadie presentar Come Home y sobrina que es una mujer extraordinaria y ese concepto de lo que en el lenguaje de espionaje como bien decías de ese llamaba la Hani trapos sea una trampa de miel colocar a un hombre muy bello o a una mujer muy bella para así seducir comprometer dejar comprometido en este caso aún pole político ejecutivo de multinacional lo que sí

Voz 0827 06:53 la verdad es que toda huele muy mal huele a una historia de espías y de servicios secretos Nos decía el periodista Eric Frattini que es escritor experto en espionaje y autor de El polonio y otras maneras de matar

Voz 10 07:05 los servicios de inteligencia austríacos han sido siempre muy cercanos al Servicio Federal de Seguridad de hablado en mi opinión el servicio de seguridad interno de Austria está controlado por el partido del canciller hizo el servicio de seguridad exterior está controlado por el socio de Gobierno la extrema derecha la ultraderecha no parece ser que hubo presiones por parte de Globe que es el director del Servicio de seguridad contra una operación que hicieron los rusos dentro de territorios y parece ser que hay un entente cordial es de no realizar operaciones encubiertas del FCB dentro y se había establecido un acuerdo tácito con un gobierno anterior del gol de Austria donde se estableció o por lo menos prometió el FSB de que Hamás realizarían una operación encubierta dentro de sólo austriaco parece ser que los rusos no cumplieron se detuvieron a once agentes del FSB en suelo austriaco y se les expulsó no hubo más represalias por parte pero parece ser que Putin o el servicio secreto ruso Se guardo la baza ahí dijo así pues ahora yo me voy a guardar en algún momento voy a sacar una carta y os voy a liquidar voy a liquidar el Gobierno

Voz 0827 08:14 vamos que os vais a enterar ahora las guerras son así

Voz 1 08:17 esta manera entre servicios secretos o guerras comer

Voz 0827 08:19 señales les movidas por oscuros intereses como la que ha emprendido Trump con China Santiago Niño espera que todo sea un farol ha empezado

Voz 1869 08:28 lo que parece ser una carrera hacia el infierno porque claro primero fue Estados Unidos que subió unos aranceles luego la réplica luego tal Araújo way pensar en que esto es una estrategia de alguien que se está decidiendo no sé qué

Voz 0827 08:41 en algún despacho y que estos son los

Voz 1869 08:44 estos colaterales que esto dentro de tres meses nos acordaremos de ello porque si no es así si esto de verdad es lo que parece que que está siendo va a ser va a ser terrorífico pues

Voz 0827 08:55 va a ser terroríficos una realidad perturbadora desde luego a la que nos enfrentamos como perturbadora es de vuelta a casa la realidad de millones de españoles que aunque se maten a trabajar el trabajo no les permite vivir dignamente

Voz 11 09:11 son una nueva clase de trabajadores pobres de los que hablaba en Hoy por hoy Carmen Herrero que es catedrático emérito de Economía de la Universidad de Alicante

Voz 12 09:19 bueno yo les llamo trabajadores pobres es un una manera de de definir el tipo de situación en la que se encuentra gente que aunque tiene un trabajo incluso a veces un trabajo estable no son capaces de de sobrevivir dignamente

Voz 13 09:34 han hablado con dos trabajadoras trabajadoras pobres una de ellas es Sonia Domínguez una mujer a la que le encanta su trabajo encantan trabajo trabajo es servir trajo es dar de comer a los demás

Voz 7 09:47 o que en un evento salgan contentos se hayan sentido bien me felicite en porque haya estado todo bien me gusta mucho el trabajo

Voz 0827 09:56 ella es camarera trabaja en trabajos esporádicos y lo hace trabaja mucho pero el sueldo no hereda

Voz 7 10:03 yo soy camarera cuento bueno estén muy en el mes pasado le gané un mierda gane quinientos y pico euros porque hubo muy poco trabajo cuando fue la última es que no estoy mil euros pues después el mes de Navidades tuvo mucho trabajo

Voz 0521 10:19 el juicio se fue genial

Voz 7 10:24 porque mayo da compra Reyes a poder estar un poquito más desahogada eso sí me maté a trabajar apenas libre no sé si tres días en todo el mes

Voz 0827 10:34 Sonia tiene cuarenta y dos años tiene varios hijos

Voz 7 10:37 tengo una familia cuántos hijos tiene soy madre de cuatro hijos en sueña es irme una vez de vacaciones con todos mis hijos es es verdad que al tener tantos como tienen coles en septiembre tienes unos gastos nunca he podido permitirme sí es verdad que es un sueño lo que para muchas personas es lo normal para mí irme unos días de vacaciones en verano comicios Jose es totalmente mía porque no me da la risa

Voz 0827 11:07 Díaz ese es el sueño de muchos españoles y españolas ayer hablábamos de la España vacía de la eutanasia por supuesto del conflicto territorial como retos que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno y el Parlamento en los próximos cuatro años aunque cada cual tiene sus obsesiones y una vez más Vox ha vuelto a manifestarlas es un no parar Yeste

Voz 0230 11:26 que vais a escuchar ahora es Jorge de candidato de Vox en las elecciones europeas teoriza sobre feminismo cuentos infantiles belleza

Voz 14 11:35 lo que no quiere decirnos la Izquierda es que en el fondo nuestra gran princesa a la princesa de nuestra infancia que era Cenicienta a nuestra Princesa de la infancia que era Cenicienta la maltrataban su madrastra y sus hermanas tras que son todas esas feministas feas que les dicen y las mujeres españolas lo que tienen que hacer

Voz 0230 11:57 la semana pasada otro candidato Vox hablaba del derecho de las mujeres a cortarse el pelo

Voz 15 12:02 las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crean más conveniente pueden comer más pueden

Voz 7 12:07 por menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo puede correr de los creemos que no es un derecho es acabar con la vida de ser inocente que lleva cinco interior la belleza puede redimir a una feminista

Voz 0827 12:19 son debates de centro hecha pues si son debates de centroderecha buenos si no fuera tan grave la cosa parecería casi una caricatura no cuesta mucho hacerlas cuando uno los escucha en las twiterías por ejemplo

Voz 16 12:33 empezamos con calva doble que ha descubierto un nuevo medio de transporte

Voz 1262 12:36 este Ojo Blabla Excal un servicio español de vehículo compartido que hace posible que las personas de extrema derecha que quieran desplazarse el mismo lugar en el mismo momento puedan organizarse para viajar juntos y compartir gastos mientras hablan de Franco

Voz 16 12:51 twitter que caladeros festejos sobre la importancia de los restos de comida ese trozo de tortilla que encuentra

Voz 1 12:58 la nevera a volver de madrugada ha salvado más vidas que la penicilina

Voz 7 13:03 yo acabamos las tutorías con un dialogo de refinerías interinas cuál es su mayor virtud la creación eso no es una virtud otra cara

Voz 1869 13:10 la ONCE pues adiós

Voz 1 13:12 hoy es miércoles y aún queda mucha gente hablando y debatiendo sobre el final de Juego de Tronos esta mañana lo hacían en Hoy por hoy y esta tarde se la blanco en sus voces cruzadas ha fundido la mítica ya banda sonora de la serie

Voz 0827 13:24 con una de las míticas de Ennio Morricone

Voz 1 13:27 niño

Voz 17 13:30 me preocupa

Voz 18 13:31 señor

Voz 19 13:42 ah ah

Voz 18 13:51 no la verdad es que la cosa dará un poco

Voz 20 13:59 qué le lleves Concostrina nos ha llevado a otro reino nos ha llevado a Francia y se ha puesto Versalles K

Voz 1 14:09 ya hemos viajado al veintidós de mayo de mil seiscientos setenta y uno en el que el Rey Sol Luis XIV firmó la carta de fundación de Versalles aquello sólo era un paraje de caza por aquel entonces hasta que el Rey visitó el Palacio de un subordinado le encantó y tuvo envidia

Voz 1626 14:24 por eso decidió hacerse su propio palacio de recreo Versalles parecían buen sitio pero aquella villa de lujo a las afueras de París cumplía otro objetivo controlar a la nobleza francesa los reunión Versalles les dio diversión y buena vida juergas a diario comilonas

Voz 1 14:41 bailes

Voz 1626 14:42 a cambio ellos tenían como única labor hacer la pelota al Rey Sol para mantener sus privilegios y conseguir alguno más así fue como Versalles acabó convertida en la ciudad símbolo del poder más absoluto desde el otro lado de las verjas los campesinos analfabetos los ciudadanos fritos a impuestos Los miserables debilitados por las hambrunas asistían al brillante espectáculo Versalles

Voz 1 15:08 pues eso dos mundos entonces y dos mundos ahora ya acabamos con mi hija un viaje de ida y vuelta hasta Cannes la semana pasada Carlos Boyero estaba expectante por la última película de Tarantino

Voz 0324 15:24 me apetece mucho pero no sólo a mí sino yo creo a todo va a toda la gente que estamos aquí por el tema al no sólo trata eso trata más cosas pero también el asesinato de Sharon Tate sí lo poco que se sabe de ella

Voz 1 15:41 pues le apetecía muchísima había mucha expectación llega amargo hoy Carlos Boyero se ha convertido en Trending Topic por la demoledora crítica que ha hecho de la película no le gusta

Voz 1626 15:51 dado la película no otro en realidad

Voz 1 15:54 después no le importa mucho tampoco pero

Voz 0324 15:57 en cualquier caso mejor que te sigan no aunque sospecho que habrá muchos seguidores de Tarantino que estarán muy enfadados conmigo era la película que esperaba con más interés aquí en el Festival de Cannes no pero yo creo que la la viciado

Voz 6 16:20 desde el principio hasta el fin pues nada en otro estilo piejos como Punset Boyero figura hasta las eh

