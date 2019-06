De la sustitución de Echenique a los cambios en la SER

Voz 1539 00:00 con Isaías Lafuente montón de cosas

Voz 0827 00:06 sí bueno Pablo Iglesias ha hecho autocrítica haya decidido apartar a Pablo Echenique como secretario Organización de Podemos iba a ser sustituido por el diputado canario Alberto Rodríguez al que conocemos por esa cariñosa despedida que hizo al diputado del Partido Popular Alfonso cuando cuando dejó el escaño aquí para irse al Parlamento andaluz

Voz 1 00:24 no sé que les fuera decir algo a alguien así esta cámara menos un diputado el Partido Popular pero creo que lo vamos a echar de menos iba a decir algo que que creo que es de las cosas más bonitas que se les puede decir alguien iré Juste una buena persona y les ponen humana está Cities Monitor

Voz 2 00:41 están agrio alertó de la política que cosas así sorprenden de vida luego lo de Alberto Rodríguez cuando reconoce

Voz 0827 00:47 por esto y por sus rastas tanto que hoy muchos medios de comunicación muy serios se han referido así a él el rastas y bueno pues nos hemos planteado hablar de motes y de apodos esos no hombre nombres extendidos para mostrar cariño o para ofender según toque

Voz 3 01:06 eh

Voz 2 01:12 así lo ha querido el jefe del chinos Francino

Voz 4 01:14 todo me quedo con ganas de saber si Eric Clapton le llaman mano lenta porque no paga

Voz 2 01:18 este sábado habrá que investigarlo eh casi Carlos bueno motes sí a pueblos oye que han tenido plebeyos y Reyes a lo largo de la historia

Voz 0827 01:27 daba Nieves Concostrina todos los reyes europeos lleva

Voz 1626 01:29 más éxito puesto aún no se lo ponían los pelotas para llamarle el hermoso bueno lo de Felipe el Hermoso tienes otros casos como el del Pedro I el rey castellano para los enemigos el cruel para sus amigos el justiciero mujeres han tenido toda Rey Isabel Segunda de España era la de los tristes destinos mira que monitor suena vamos incluso si de Tchité destino porque hubo que ponerlo en la frontera es que dejara de meter mano en la caja la este tenemos también en las reinas británicas Isabel I de Inglaterra a Reina Virgen hija reina virgen y nada que pasa el que era soltera la reina claros me ató toque eso entre los reyes

Voz 1826 02:05 entre los plebeyos Si algo más contemporáneo dice José María que en cualquier clase de Hebe de los ochenta había siempre dos niños que eran el negro y el chino dice Sergio que en su entorno están Ferri que es el hijo del féretro muta que es el hijo de Lutero lagarto mal nada Judas cardenal

Voz 5 02:21 hay muchísimos el plebeyo Matías Vallés fue un chaval al parecer muy motivado entre comillas lo voy a confesar abiertamente he sido el cabezón en momentos que es un es uno de los típicos de veinteañero fui Clark Kent simplemente por la apariencia física y tengo un problema con las orejas porque tanto sido Oregón como de orejas pequeñas orejas extensibles que según que me me califica de una forma voz

Voz 0827 02:45 ya hemos preguntado a nuestros oyentes y nos han contado lo suyo son los que están extendidos por su pueblo José por ejemplo nos ha hablado de un ratón que va a ser su alcalde

Voz 6 02:53 soy un el circo de Cuenca donde casi todo el mundo tiene su mote si la curiosidad que es que en las recientes elecciones municipales el alcalde que dentro de diez días tomará posesión pues será un ratón su padre ya era Ratón fue abuelo ya era ratón ratón pero que es que mucha gente no sabe su nombre

Voz 0827 03:12 ojo José en este caso Jose Nos ha explicado como le conocen en su empresa no es que fume porros de llaman el Yerba

Voz 1266 03:19 trabajo en una empresa de logística y que pues ahí entran miles de clientes diferentes tanto batería todo lo que te puedas imaginar entró un cliente que era entonces llama al mundo del texto puede haber yo qué sé quinientas plazas de sin deshacer arte lo que se haya responsables de hierba no pues empezaron con el hierbas y en la empresas me conocen como hierba llevo siete años explicando cada vez que entra gente joven de sus contratos esas una mano a José o donde diste tu pregunta por el hierbas entonces llega lo sabes qué pasa colegas

Voz 0827 03:48 qué pasa colega sales colocado bueno los motes a veces crean polémicas pero hay polémicas mucho más serias

Voz 7 03:54 no

Voz 0827 03:58 el caso de esta adolescente holandesa de diecisiete años que ha decidido suicidarse al hacerse el insoportable el sufrimiento de vivir con el trauma de una serie de agresiones que sufrió siendo niña y que ocultó por miedo y por vergüenza había pedido orientación sobre si se le podía aplicar la eutanasia o no y la verdad es que las informaciones han sido contradictorias parece que sí que se le autorizó a retirarse la sonda nasogástrica que le alimentaba pero no parece que ningún médico le haya proporcionado ayuda suplementaria para poner fin a la vida también lo creía Fernando Marín presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente dice que no se le ha aplicado la eutanasia entre otras cosas por su edad

Voz 8 04:40 Castedo mental tiene un problema difícil de resolver la irreversibilidad esto no quita para que en determinados casos de personas adultas después de una historia muy trágica son todas historias muy duras de sufrimiento el psiquiatra no momento da la vida efectivamente para mí es como si fuera un tumor cerebral yo no te voy a poder ayudar ni ahora ni nunca a que tú ibas de una forma aceptable para aquí pero en ningún caso será para menores de edad por la propia complejidad

Voz 0827 05:10 en este caso para menores de edad habrá eso sí la eutanasia no se pide sólo por un dolor físico insoportable Nos decía también por Dolores psíquicos y dice que eso habrá que afrontarlo si alguna vez tenemos en una futura ley

Voz 8 05:23 sí es decir hay demandó tenía un chico de veinticuatro años tengo desde los dieciocho una esquizofrenia al principio eran dos crisis al año unas son cuatro si me tengo la medicación no tengo vida vida sexual miradas laboral vivida fabricar sin no me la tomo yo no puedo más bueno pues es un tema que hay que debatir porque este chico al final acabó muriendo de forma violenta bastante trágica arrojándose un tren tenemos una responsabilidad hay que ofrecer vías de diálogo sobre la muerte voluntaria en cualquier circunstancia en también trastorno mental alguno

Voz 0827 06:04 la polémica muy interesante desde luego ahí la otra bueno pues Acosta este sufrimiento que tienen trescientos mil chavales y chavalas en estos momentos la selectividad

Voz 0230 06:12 todo el mundo sabe que en España a partir de los dieciséis años se mete a los estudiantes en un sistema de estudio a presión como si fuera un plan para tenerles sedados en una edad que se disparan las hormonas se pasan dos años locos estudiando desde que entre en Bachillerato comienzan a hablarles de

Voz 9 06:27 no no

Voz 4 06:29 sí

Voz 1626 06:32 lo tendrás que estudiar Filosofía

Voz 9 06:38 no

Voz 1539 06:41 vamos a llevarnos bien porque sino

Voz 0827 06:44 bueno no se ha llegado a eso pero en la Comunidad Valenciana ha habido una protesta más de veinte mil firmas recogidas por una de las pruebas en concreto la prueba del examen de Matemáticas esta mañana escuchábamos en Hoy por hoy a un alumno se llama Ignacio

Voz 10 07:01 que al el examen a nivel de temario se ajustaba a lo que estaba propuesto para en la Selectividad este año la gran dificultad y el problema se enteraba que era muy largo Inda diferencia en cuanto a otros años este año han sido ejercicios problemas mucho más complicados ya que eran distintos y no teníamos la experiencia de otros años han cambiado bastante el la forma de preguntarlas cosas preguntaron un teorema que hacía más de quince años que no preguntaban

Voz 0827 07:32 bueno ha sido tan complicada la prueba que hasta Genma Barreda que es una profesora de matemáticas de Valencia casi no pudo hacerlo

Voz 11 07:40 yo tengo una horas todos los años hago las dos opciones cuando salen tienen las dos opciones estas este año cuando vi el problema de estrés que ha mezclado con física que lo tienen que saber si qué necesidad hay que mezclar matemáticas física no lo entiendo nada no hemos dos horas y cuarto hacerlo da a vi que iba a toda castaña dentro de muy enfadada

Voz 0827 08:02 ni cómo ni ella lo entendía pues Pepa Bueno ha hablado con Toni Hill que es el coordinador de estas pruebas de selectividad en la Comunidad Valenciana

Voz 12 08:08 por mis conversaciones con los especialistas de las universidades que son el profesorado que pone propuestas de que salen y también con algunos de los profesores que siendo vocales en los tribunales han de corregir ese examen la valoración que hacían es que era un examen con un nivel de dificultad no demasiado elevado y algún examen tiene que ser el más difícil de toda la historia pero evidentemente no es ese

Voz 0230 08:36 y claro ante este tipo de debates pues siempre hay dos tipos de posturas entre los alumnos entre los adultos la población adulta se divide en dos grandes grupos el grupo que piensa Pobre chavales el grupo que piensa añadir una guerra el estaba yo

Voz 0827 08:50 eso en matemáticas que es una de las ciencias exactas no hay mucha discusión de historia bueno pues las dudas pueden llegar a ser supremas

Voz 13 08:58 cómo se evalúa los exámenes de historia imagínate que te toca guerra civil vaya te preguntan desde cuando Francisco Franco jefe del Estado y según el Tribunal Supremo Franco jefe del Estado desde octubre de mil novecientos treinta y seis estos jueces del Tribunal Supremo donde estudiaron Historia aprobarían la selectividad el auto del Supremo afirma

Voz 14 09:18 que Franco fue Jefe del Estado de España desde el uno de octubre de mil novecientos treinta y seis tres meses después de alzarse contra la legalidad una manera muy franquista de ver la historia porque entonces que era en ese momento el presidente de la República Manuel Azaña

Voz 0230 09:33 te toca de profesor el juez del Supremo contesta señor Gabilondo fue no la exhumación de Franco que se ha colado incluso en las twiterías

Voz 15 09:40 bueno a tope con la propuesta de lingüística de Beatriz hoy a ojo

Voz 16 09:44 deberíamos empezar a popularizar la expresión exhumar a Franco como para eso que empiezas con muchas ganas y no sale bien desde señala De3 por ejemplo este proyecto es una exhumación de Franco

Voz 15 09:57 mensaje de J pintor para toda esa gente del delito de saberlo del de esos mira perdón Éste es la cola no esto es el hombre ya acabamos las detenidas con Unicornio peli Rosa el drama de las tallas en las tiendas de ropa

Voz 16 10:10 en la medida aprobar una diadema en Stradivarius y resulta que era un top

Voz 0827 10:17 las cosas se confunde bueno nos hablaba Nieves Concostrina hoy de los motes de reinas y de Reyes y hoy nos ha hablado de uno de esos reyes que tuvo varios Enrique IV el impotente el puto

Voz 17 10:33 las nobles y los obispos

Voz 1626 10:34 ya es estaban cabreados con este Rey que parecía que no atendía sus peticiones

Voz 0827 10:38 os sus exigencias mientras le montaron

Voz 1626 10:41 una farsa la farsa de Ávila que se produjo un cinco de junio en mil cuatrocientos sesenta y cinco así que se juntaron poderosos nobles de votos arzobispos y le pusieron delante al Rey una serie de exigencias Enrique IV dijo que eso no lo firmara dijeron todo pues Teba entera lo acusaron de todo entre otras cosas de ser homosexual de que su heredera su hija Juana a la que llamaron luego la Beltrán deja no era su hija fue la famosa farsa de Ávila en la que depusieron al Rey en efigie pegándole un guantazo al monigote y allí mismo coronaron al sucesor elegido Alfonsín un pavo de once años un rey títere al que mangoneo pero resultó que el niño se les murió enseguida o los suizos cuidaron no se sabe pero miren de repente apareció Isabel Isabelita la otra hermana la católica que dijo o la agua Piris busca hay Reina

Voz 2 11:33 bueno a veces personajes vulgares cuelan en la historia hay personajes grandes no encuentran una sola línea en ella o la no

Voz 0827 11:41 pero lo merecerían hoy hemos hablado con la primera mujer española que fue mecánico de vuelo y ahora es piloto comercial estaba en Dubai desde allí nos hablaba y nos ha contado que su vida es una carambola en realidad quería ser astronauta

Voz 1539 11:54 de pequeño quería ser astronauta lo que pasa es que después de ver a poco más aburrido

Voz 0827 12:00 así que se decidió por ser piloto y aquí no lo pudo hacer era muy caro y se fue a Estados Unidos y mientras trabajaba como au pair pues iba haciendo horas de vuelo y estudiaba esa carrera y al regresar a España la casualidad le llevó a leer un anuncio

Voz 1539 12:14 el día leyendo la prevista Iker ofrecían veinte plazas para gente que tuviera buen nivel de inglés y conocimientos de mecánica para hacer un curso de mantenimiento pagado por la UGT y en la Comunidad Europea

Voz 4 12:27 pues blanco y en botella me fui al

Voz 1539 12:30 llames a se hizo el claro ya vamos en me abrieron las puertas

Voz 0827 12:35 en fin que tomó una circunvalación y llegó a lo que quería ser piloto de aviación bueno cree que los jóvenes tienen que pensar en eso en que si tienen un sueño oye tienen que luchar por conseguirlo

Voz 1539 12:45 que entienda el que glía que se pueden conseguir las cosas siempre que tengas una disciplina que tengas perseverancia que tengas resiliencia también que puedas aguantar los embates de la vida te va a ir mal pero si consigues mantener el rumbo que saber dónde dónde quieres ir pues hombre pues a veces hay cúmulo gol hay montañas que tienes que desviarse para poder pasarlas pero las patas y con un bledo y puede quedar

Voz 0827 13:11 también ha llegado muy alto Mariano Barbacid esta mañana ha estado en Hoy por hoy es uno de los investigadores del cáncer que es referencia en España y en el mundo está contento con cómo van las cosas pero aquí en España nos dice que desde hace unos años hicimos una situación un poco desesperada

Voz 1483 13:27 hoy en día España está en una situación yo diría que desesperada en cuanto a la investigación

Voz 0827 13:33 en general tenemos lo que llamamos ya

Voz 1483 13:36 a una década perdida este Gobierno que hace ahora un año y no nos dio una alegría al crear el Ministerio de Ciencia pero desgraciadamente desde entonces no hemos vuelto a tener noticias del Ministerio

Voz 0827 13:51 Nos hemos metido hoy en el cine con Carlos Boyero hemos hablado un poquito desciende pero hemos hablado mucho de palomitas que desde luego es algo que a Boyero no les gusta nada de nada

Voz 0324 14:01 otro día tuve movida en un Line me tuve que poner a dar gritos con una señora que llevaba no no palomitas yo creo que llevaba un carpaccio supongo que todo el mundo estaba muy incómodo pero como siempre tuve yo que pegar las voces no adicional

Voz 2 14:16 que esto estos cosa que que la gente come en su casa o en los parques públicos no les gusta nada Yuan ya hemos hablado con Alá

Voz 0827 14:25 que resulta que es el director del cine en Das en su pueblo llamaba para participar en el concurso de coronas pero nos ha dado su opinión también

Voz 1539 14:33 yo soy el director del cine aquí de todas las épocas diferentes así que de vez en cuando no como pero depende de la película yo incluso soy antiguamente encantadas en el teatro los los mismos forrado de en verano solíamos comprar un bocata de calamares vinos y vamos a comer evoca cada madres viendo la película son que la mucho lo importante es la película no hace ruido con las palomitas de bocatas malabares es también fundamental

Voz 8 15:05 pero cada uno coma lo que quiera yo sobre lo que disfrute de después

Voz 0827 15:09 en el Día Mundial del Medio Ambiente El ángel de la guardia de los especialistas hablado con Antón Torrox que es un científico que está investigando esta verdadera isla de plásticos que hay en estos momentos en el mundo donde ha encontrado un cofre y dentro del cofre una cosa muy interesante atención Cristóbal subió mucho pero

Voz 3 15:27 a partir de las mienta Cristóbal Colón

Voz 16 15:34 la partida de nacimiento y Cristóbal Colón fray una gran polémica respeto eh tú ahora en directo a las tres cuarenta y cinco de la madrugada no baza de por donde nació el descubridor de América no sube y sube

Voz 2 15:49 pues bien en New Jersey ya se conocía el americano americano eso explicaría porque llegar a América ya se sabía cabrón

Voz 4 15:58 no te has been dudas bien

Voz 0827 16:01 cualquiera desde luego bueno ha sido tan importante la noticia desvelara que hasta Donald Trump parece que a tuitear sobre ello pero a tuitear sobre algo más sobre los cambios que se producirán la próxima temporada en la Cadena SER Angels Barceló pasará al Hoy por Hoy Pepa Bueno dirigirá Hora Veinticinco Donald Trump ha tuitear esto

Voz 18 16:20 era otro tuyo dice hola Pepa Bueno Angels Barceló Amazing tipo grandes profesionales que seguramente nacido también en You e6 f e6 A e6

Voz 4 16:31 bueno él siempre a su bola desde luego está a la que salta eh ojalá que saltaba sabes que me pide el cuerpo que ante un poco vale si venga un beso muy grande adiós adiós

Voz 3 16:52 fui

Voz 20 16:58 hombre