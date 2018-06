Maribel: "El alzheimer de mi marido nos ha condicionado la vida, pero sigo queriéndole como siempre lo hice"

Voz 1 00:00 hola Maribel muy buenas noches hola desde Gran Canaria gracias por llamar llamo denigrantes

Voz 0538 00:06 todas las islas son bonitas pero como la mía ninguneó con la playa falte vi yo y el que que te mira me pasa que tengo un marido no hay quién entienda la gente te iniciáis dio Cidón maldad es que por qué me ha venido hace tres año tengo un marido barra yo estuve Vietto ellos emigraron a Venezuela se fueron a trabajar a Venezuela se vino para acá el tiene setenta y cinco año yo coherente sesenta yo pero el espíritu me ha cambiado a peor porque yo he sido muy alegre que ahora hay que ir a cantar a toda la tierra me a a todo lo que me ha ido muy trabajado llevaba un almacén de plata no no banana plátano de Canarias esas llevaba o ochenta personas iba llevaba era el más el el el trabajo o al jefe de jefes de IVA de cruceros cinco seis mi marido era el de los trabajadores y el y el mando CEDEAO ustedes la lo lo plátano canario un riquísimo y entonces hace tres años y medio lo encontraba Chris tomo la la víspera perdidas C3 llevo aquí en Gran Canaria aconsejaron una doctora

Voz 2 02:04 pero muy muy buenas

Voz 0538 02:07 pero lo hace en el llamado hoy porque si me llaman cada mes del Negrín porque me dan pasado al Negrín la doctora de cabecera pero es cada vez yo lo que quiero que sea de Si esto va el USS ni yo lo veo que a aspectos la la amén de el el electro lo papá esto Papa lo otros y va a lo otro Íñigo ello Txiki lo que pera la entre ellos hombre buenísimo no he por jeta cambian tocado yo llevo cuarenta y seis años con él ha sido una mujer Félix sí si me gustado toda la península he ido al al arriba a la parte del Val dijo a jugar al dominó no le gustaba el dominó era un un elemento en paralelo el domino el envite si así leía todo digo yo qué mal hecho yo Ferrer

Voz 0384 03:34 ya sabe usted que no tiene nada que ver no comparecer Icon no merecer y que nadie merece un diagnóstico como eso no en la persona que quiere como es su caso Maribel como esta

Voz 0538 03:49 poquito más cada día un poquito llevo porque yo soy de un pueblo dar de la ciudad una ciudad maravillosa lo llevo todo lo di sacrifico lo llevo algo que domino el paquete Alamín entretenida entonces estos días han estado Unidos un llueve suave cito pero de cebada iba un día maravilloso playa y entonces me sacrifico mañana me levanto lo preparo de uno no le parece cuerpo eso avisa ante lo visto cogemos el autobús como dicen los te de yo digo lagunas

Voz 1 04:40 el agua agua si yo digo o la guagua

Voz 0538 04:42 lo llevo voy por la ciudad de Arucas yo soy muy Vicky ya era de soy muy al de Quique no de alegre que ahora quiero sólo de frente yo soy muy alegre por todos y ciudades Maribel ha dicho adiós Maribel a dio como que me

Voz 1 05:05 decía que ya no Ivo me decía la hija de la Pantoja porque me encantaba usted muy bien

Voz 2 05:15 muy bien muy bien

Voz 0538 05:18 y a la corrupción Jurado que cantaba con un grupo de Sevillana de trabajar aislando yo quieta a un lado porque yo me digo que cuando hay un grupo de baile hay que estarse quieta yo cantaba pero CM Aído voy por la calle y no lo demuestro no lo demuestro Body que que era y claro repelido el la forma me he apuntado a un club de mayor de ibamos a excursión excursiones íbamos aquí y ahora vamos a Bin lo poema de mar que está precioso y esto y lo otro otro se digo la gente como se que yo con esto te digo una cosa ostras mientras tenga salud estoy operada desde el día primero de diciembre de una noticia de rodillas si no he hecho yo rehabilitación sino en mi casa estuve en mal tener en médico estaba asombrado porque no hice rehabilitación sino con una botella en el suelo dándole dándole dándole dándole para Fatah que me dolida que lidera entiende entonces digo cuéntale yo que he estado Marie ve una entrar fiesta hay va vamos gratis ataques fiesta vamos gratis a tal fin estábamos Crack yo me merezco esto

Voz 0384 06:59 Maribel pero por lo que cuenta usted sigue llevando una vida muy bonita y lo está acompañando usted muy bien a él en su diagnóstico lo cuida lo quiere

Voz 0538 07:07 sí lo baño lo lo lo termino de la va porque no se eternizan Le digo hasta aquí papá lávate los dientes eléctrico lo tengo de punta en blanco pero no no estoy llevan

Voz 1 07:26 le cuesta usted verlo así en esta nueva circunstancia no pero pero él está bien Maribel pero está in está muy acogido por usted

Voz 0384 07:48 sí bueno disfruta también de su día a día llevaba una vida bonita pese a su diagnóstico que obviamente pues no es fácil pero no sé digo porque eso igual le puede compensar no en algún momento el pensar bueno esto es lo que tenemos pero

Voz 0538 08:00 qué te diste lo que yo cantaba en mi pueblo no hicieron una maravilla cómo me decía la gente va dijo no la la península yo canto malagueñas entiende Cantón malagueñas IT canto con una una una no se música no se música te canto Isabel Pantoja te canto él viene fui a ver al la Vittorio De gran tenor que tuvimos de Alfredo Kraus a a nuestro PP de él OCM él llevó tres años llevan los egos sado con el muy muy común eh yo lo digo que Dios me dé vida para cuidar eh porque yo estuve en un ser lo vi salí peor

Voz 1 09:09 visitó un centro con vistas a bueno así sido necesitaba sí pero no

Voz 0538 09:15 que dio llevarme a mí G2 que me debe ir yo lo deja ni a mi peor enemigo que tengo no tengo enemigos pero no lo desigual porque yo voy a ir a Pío Moa pido apeó idiomas que en vez de vivir su amigo es la patrona la hizo estas eh en Sevilla voy todos los domingos pero a mí que que Dios me de vida que se lo lleve a El primer examen

Voz 0384 10:14 pues Maribel que le puedo decir que así sea muchísimas gracias por llamar

Voz 0538 10:18 vale un abrazo muy cariñoso

Voz 0384 10:20 que no le falte la fuerza

Voz 1 10:24 enseguida se las yo enseguida se las les vale gracias a usted

Voz 0538 10:29 si iba a nadie que la caquita la playa

Voz 1 10:35 porque yo me encantaría Maribel me encantaría gracias tío oyendo he redactado más solita

Voz 0538 10:45 te lo agradezco que Dios te dé muchos de Iker y esto no se lo deseo a nadie

Voz 0384 10:54 gracias Maribel López

Voz 0538 10:56 Sito de emigran a nadie