Samuel: "Tengo 32 años y no encuentro una pareja que no quiera convivir ni tener hijos"

Voz 0020 00:00 Samuel desde Las Palmas buenas noches

Voz 1 00:03 Sánchez

Voz 2 00:05 buenas noches costera con lo que estaba escuchando

Voz 0020 00:08 hemos empezado el programa escuchando el mal escuchando una canción sobre el mar y a Manuel hablando del mar y la primera llamadas de Las Palmas pues muy bien

Voz 1 00:18 sí rodeado de mar porque

Voz 0020 00:21 pero bueno

Voz 1 00:22 bueno mi consulta humilde mi pregunta básicamente que tengo treinta y dos también podría ser el bingo así a veces me pongo a pensar en el tema de parejas he tenido varias pero yo nunca he encontrado una mujer y y ya no hablemos de que no es que me atraiga o no pero que tenga claro que no quiere tener hijos que no se quiere casar porque yo soy ateo no creo que

Voz 2 00:54 no celebración portería pero nunca Sarmiento

Voz 1 00:59 soy de Giotto

Voz 2 01:00 en mi casa tú te tú tienes la tuya nos quedamos donde haga falta pero cada uno con su espacio con tiempo no me refiero para otras personas en el sentimentalmente sino simplemente tiempo para de pasar con otras personas

Voz 1 01:15 no se ve la relación

Voz 2 01:17 a veces me llegan a decir que que

Voz 1 01:20 una relación

Voz 2 01:21 que no es pareja pero yo a mi me gusta verlo como una relación de pareja que tienen bastante libertad y con una gira con unos ideales claros como el de no tener hijos y cosas así todavía no lo encontrado también es cierto que vive en una isla pero he viajado he estado de Inglaterra estaba en Grecia no encuentro una mujer que tenga claro eso dice lo tiene claro es algo que en el futuro puede ser que cambie no sea así yo de momento lo quiero tener hijos claro pero de momento no significa que dio tenga dentro de diez años dos cinco decida que quiere tener hijos

Voz 0020 01:57 desde luego sí que hay algo cierto Samuel y es que el tema de los hijos es una decisión importante y una decisión de base que puede traer muy muchas complicaciones en una pareja no sí sí hay diferentes opiniones

Voz 2 02:10 pues me cuesta encontrarlo sinceramente que es verdad que hay muchas mujeres con las que hablo en pie no yo no quiero Tenerife o no es algo que me planté y demás

Voz 1 02:22 pero en el fondo Si

Voz 2 02:26 donde ido la llaga o a lo mejor como ha pasado pisó una relación con y además en algún momento de de esa relación sale a la contestación ya él no es bueno pues a lo mejor es que yo tengo claro que si no entonces

Voz 0020 02:43 porque usted tiene claros Samuel que no quiere tener hijos

Voz 1 02:47 no no porque viéndolo desde fuera puede

Voz 2 02:53 merecer egoísta porque lo veo yo así desde fuera como egoísta pero pienso que para mí el tener un mismo es naval es un lógicamente un compromiso para toda la vida eso no lo cambia nadie también es una carga para toda la vida es una la sí si lo pienso para sólo para mí egoístamente atlética para trabajo puedo vivir me va bien me gusta mucho viajar gusta trabajar en otros sitios me quiero ir a la península trabajar me quiero ir a otro país o lo que sea no podría es lo mismo con una hipotecas a más mi buen hipotecaria con motivo

Voz 1 03:29 entonces

Voz 2 03:30 también mucha gente muchos padres amigos que eso es que hasta que no lo tienen no sabes lo que hasta que era lo mismo haciendo es tuyo pero si yo sólo puedo entender puedo ir e incluso que a lo mejor como porque no tengo sobrinos entonces con hijos de de Mis amigos o de familiares y demás juego con los niños y me encantan los niños me divierto con ellos pero me divierto porque sé que cuando me canse todo es tuyo al padre me quedo tan tranquila

Voz 0020 04:08 esta decisión de no tener hijos a esto se suma que para usted una relación es una relación basada en libertad entiendo también en la que cada uno tiene su casa a lo Woody Allen

Voz 1 04:19 sí sí más o menos adueñado

Voz 2 04:22 sí

Voz 1 04:24 es sobre todo el osea no me es necesario el decir bueno

Voz 2 04:29 día a la semana o dos días a la semana yo tengo que dormir sólo mi caso no es no es tanto por ahí diciendo

Voz 1 04:35 y la cuestiones

Voz 2 04:37 yo estar tranquilo con cuando un fumador no tiene cigarros pues si tienes llegaron está tranquilo aunque no fume pues esto es lo mismo yo tengo mi casa aunque no me queda ahí pero estoy tranquilo tengo mi espacio y sé que que hay algún problema o o yo mismo que estoy agobiado para médicas iba a ser un problema porque es Hot que si se puede dar que cada uno tenga su casa más pero si ocurre es obvio mira yo cuido volvía hoy quiero pasar el día yo solo

Voz 1 05:07 esa

Voz 2 05:08 eso supone un problema porque ya tiene que algo porque no es que muchas veces porque porque quiero estar solo simplemente yo eso no lo consiguen que lo entiendan

Voz 0020 05:20 Samuel cree usted que en todo este proceso hasta llegar a los treinta y dos estas reflexiones usted se enamorado

Voz 1 05:30 yo creo que sí yo creo que sí porque

Voz 2 05:33 la misma dolido mucho corazón en alguna ocasión entonces y ha sufrido mucho por eso entonces yo creo que sí

Voz 1 05:43 además me he sentido enamorado creo yo no no sé si es a nivel

Voz 2 05:49 porque yo no lo veo como un nivel pero no como para sentir quiero tener un hijo con esa persona pero incluso lo llegaba a plantear pero tomar la decisión de decir pues si quiero tener un hijo con esta persona no la verdad es que no oí creo que estaba enamorado a la hora ahora son los decir equivocados

Voz 0020 06:12 sea Manuel Mora cuando sea Meli los finales de sus relaciones han tenido que ver con este planteamiento que hace

Voz 1 06:26 y entonces bueno en algunas algunas no tenía nada pero hay alguna que otra por ejemplo sobre todo una de ellas en las

Voz 2 06:39 sí

Voz 1 06:41 hoy hoy en día no estoy con ella porque este qué quiere tener quiere se ella quiero ser madres hijos si al porque tienen más que decidido así se que si no fuese eso estaríamos tanto porque en el resto somos además es que me

Voz 2 06:59 me encanta por eso porque es una niña que pueda que compagina en todo

Voz 0020 07:07 el tema de lo que comentaba ahora el tema de de la casa de hoy dormir en mi casa mañana me quedó en la tuyo me apetece estar solo eso le ha traído problemas

Voz 1 07:17 sí eso sí porque no en fin

Voz 2 07:19 en el que yo le puedo decir a

Voz 1 07:23 hoy por hoy no vengas porque yo

Voz 2 07:27 no se incluso a lo mejor una siempre tenía ya en el el domingo las motos que a mí me encantan pues hoy hoy me apetece ver las motos y escuchar los comentarios y ver cómo va el campeonato y demás me apetece hoy domingo estar yo sólo esto pues parece que pero que no lo pudo ver conmigo sí pero es que no es lo mismo porque me gusta verlos solo

Voz 1 07:54 si de gritarle que el al

Voz 2 07:57 la moto delito y si tengo que maldecir al otro lo maldito que tengo alguien al lado no lo hago entonces el sentido igual de a gusto

Voz 1 08:05 pero no lo es un ejemplo para mí corporativo uno de las motos pero la menor o cualquier otro

Voz 2 08:12 versiones las que simplemente quiera ir a mi casa para me voy a poner un poco más escatológico la enorme quiero raptar todo el cuerpo

Voz 1 08:23 te llevo tres semanas sin rapara cualquier cosa como en ese aspecto que sí con tu pareja

Voz 2 08:33 el problema vale pero a mí me gusta

Voz 1 08:36 las cosas sólo entonces no entienden siempre piensan que hay un trasfondo o ahí un una mentira de trabajo hay un no no lo no hay nada simplemente es eso y eso me llevaban a no tener una creo yo que me ha al no tener una pareja estable durante un nunca

Voz 0020 08:57 durante más de un año

Voz 1 08:59 pero que no años si es decir una cosa es por otra termina acabando esa relación desde hace años que no tengo relación con así me paré porque no por el mismo motivo yo creo que hay tres Veinticuatro horas ya lo tenía decidido desde entonces he tenido alguna pareja pero

Voz 0020 09:29 intentando encantando buena fusión no salía

Voz 1 09:37 entonces no sé si esto sí sí vivo

Voz 2 09:44 o lo que ocurre buscó no

Voz 1 09:47 sí no tengo la verdad es que no lo hace un poquito terminó como no me tienen perdido de las mujeres

Voz 0020 09:57 no

Voz 1 09:58 bueno usted mismo no obvio mismo es cierto pero eso no me lo tomo mi consulta porque a lo mejor estoy equivocado me da algo primordial y básico si es más sencillo de lo que yo lo veo no lo sé

Voz 0020 10:13 claro él la propuesta Samuel es que puede ocurrir que ante este planteamiento de relación libre sea difícil encontrar una compañera o puede ocurrir que este planteamiento es relación libre lo tiene porque todavía no ha llegado quién le haga tambalear la reflexión uno cree que esta segunda opción sea viable

Voz 1 10:40 no lo creo no lo creo porque sí

Voz 2 10:44 pero claro también es cierto que en una pelea con la con la persona con la que me pasó con la que podría decir creo que esta chica de la pone ejerce de que ya tenía de mí

Voz 1 10:52 no sé nada vía esa versión

Voz 2 10:58 claro que había esa presión ya tiene suizos no tienen intención de tener más a mí no me eso por ejemplo no me importa que tenga algo que que ya tenga esa esa chica porque no es mi responsabilidad no él lo de mi problema no es que haya un niño mi problema es la

Voz 1 11:15 pues eso que que que yo tengo es que me la presión que ver soy amigo de que tengo Nico es el responsable de él y de todo lo que le ocurre

Voz 2 11:27 claro de hasta el día que me vaya yo desgraciadamente se pueda ir adelante sea que esa otra que también dicen suprimiendo que que el tener hijos porque sufre en un hotel de cosas tienen un montón lo que pueda también valen pero qué necesidad tengo de Sacyl en si puedo dejarlo ahí

Voz 0020 11:49 Samuel está comentando Pokemon dice pero lo he vuelto a dice Si tengo ganas de ti estamos juntos y no tengo ganas de ti cada uno en su casa dice Pokémon pero las ganas la voluntad del deseo de la otra parte porque esto es cuestión de dos entiendo que lo que quiere preguntar Pokemon es si a usted su pareja le dice oye Samuel este domingo me voy a tomar un café con alguien o me voy a quedar mi casa tranquila no quedamos no dormimos juntos a usted no le importa

Voz 2 12:23 no no no para nada mal al contrario al al al pedirlo yo también es algo que me gustaría que que lo tuviese la otra persona esa esa libertad ellos a osea tanto lo que pido es lo que me gusta por eso mismo él esa libertad de que cada uno tenga su casa porque oye que que a ti te apetece estar sola o con tus amigas que se la adoptamos mañana pasado pasado cuando ya somos pareja toda la vida por delante sabes yo voy con usted eso de pareja que suponen es para toda la vida que que en ese

Voz 1 13:01 hay de de de no de de ir

Voz 2 13:04 por qué hilos no

Voz 1 13:05 sí estoy contigo eh porque estoy contigo lo tiene ya a partir de ahí vamos a vivir bien ahí a disfrutar de la vida los dos no siempre que se junto con mi mentalidad

Voz 0020 13:24 digamos que tienen concierto libertad un poco más hippie de lo que son las relaciones es decir estamos juntos porque los dos queremos estar juntos no hay más debate y estaremos juntos hasta que así suceda ahí en principio con una idea de para siempre

Voz 2 13:40 sí claro hombre nunca sabe y todo puede pasar si a veces lo ahí pues hay muchas circunstancias por las que haya que alguna relación pero lo hay pero antes lo mima y lo que la lógica es que si empiezas co tiene una relación

Voz 1 13:55 eh

Voz 2 13:56 con la que tiene planes de futuro se suponer esos planes de futuro son para toda la vida o al menos eso creo que es lo que buscábamos lo que ya no hay desgraciadamente creo

Voz 1 14:05 no

Voz 2 14:06 pero lo que buscaba muy él es el ejemplo de nuestros abuelos toda la vida que esas situaciones claras para incluir muchas cosas pero

Voz 1 14:14 es ejemplo de de toda la vida juntos y demás pues si tenemos toda la vida junto que debemos de los ahora

Voz 0020 14:23 Samuel pues vamos a dejar la reflexión la pregunta sobre la mesa ya haberse a lo largo de la madrugada los oyentes debaten también sobre el asunto

Voz 1 14:34 claro que a ver si hay algún otro loco como yo