Lorenzo: "Tengo 83 años y sigo sin saber dónde está el cádaver de mi padre, asesinado en la Guerra Civil"

Voz 0020 00:03 Lorenzo desde Madrid buenas noches

Voz 2 00:07 qué tal Lorenzo pues bien aquí

Voz 3 00:10 Fernando un poquito ya ha tocado que nada

Voz 4 00:15 te cuento que yo soy un huérfano de de la guerra pero no o que Mi padre Muriel frente sino que fuera una pobre la casa Mi padre era sargento de inválido de la guerra de África de la Legión legionario sí bueno que vivíamos en un pueblecito de Ávila

Voz 3 00:39 cuando estalló la guerra no fuimos para

Voz 4 00:43 yo vamos me llevaron porque yo tenía nueve meses nos fuimos a Iglesias porque mi padre era amigo de jefe de Falange porqués ya se temía lo peor dijo dice no te preocupes

Voz 3 01:02 que que sí

Voz 4 01:04 vienen a Portillo te pasan a que tienen que contar conmigo pero esa no fue la lo que no fuera una por él así una noche una vez fue una noche fueron a a casa con un camión cargado de gente fueron a por él Se lo llevaron a pactar una declaración a Talavera de la Reina todavía no sé si ha terminado de declarar

Voz 3 01:26 eh

Voz 4 01:26 es que lo que nos han traído hoy ahora todavía muchos defendiendo de que no se al dictado y eso es lo que lo que trajo la guerra

Voz 3 01:40 no solamente ya

Voz 4 01:44 bueno eso vino eso en realidad y no por por las en las envidias de la gente porque claro él tenía por medalla por sufrimiento de la patria tenía cobraba una buena pensión

Voz 3 01:57 le ha quedado el dinero

Voz 4 02:00 el pues una de las veces se vistió de militar bajó porque le gustaban mucho los caballos el tenía un caballo y mal en una yegua para pasear y se fue a un pueblecito al en una feria de de ganado ya se vistió de militar esa llevo una pistola que llevaba que tenía ideas de sargento de la Guardia Civil de de S

Voz 3 02:25 pueblo lo voy a decir el pueblo sabe pues

Voz 4 02:30 me dijo que tenía que entregarle la pistola que un día porque llevaba la pistola es que usted será llevar allí al cuartel será llegó al cuartel les dijo dice aquí tiene la pistola pero esta me la va a llevar hasta mi casa pasaba el tiempo y la pistola no llegaba porque él había el había escrito el al banderín de la Legión una legión de ahí que no demando se la mandó será llevó pero con la pareja se la lleva a casa Mi padre le dijo que él no se hacía cargo de la pistola que él había dicho que hay que llevar él en persona igual que el se la entregó a él

Voz 3 03:11 pasaba el tiempo

Voz 4 03:12 la pistola no llegaba

Voz 3 03:15 al final fue la llevársela he estado en mi padre y mi madre por lo visto es la en una mesa camilla allí sentados

Voz 4 03:26 Zelaya se la tiró así encima de la mesa dijo dices dice aquí tiene la pistola dice ir por ahí vino todo el tinglado cuando se les llevaron mi madre fue a casa de el jefe de Falange de ahí de San Martín que era que eran amigos y la dijo lo que había patearse la habían llevado preguntó que quién había seis esa ha sido la Guardia Civil dice lo siento dice pero no puedo hacer nada así que no sabemos está en la cuneta au uu donde está enterrado pero con treinta y seis años que tenía

Voz 0020 04:01 no saben dónde están nunca lo supieron

Voz 4 04:04 no no nunca nunca nunca nuestros falsificaban falsificaban todo sabes porque como ella ellos como al ser un militar profesional pues ellos claro usar al que cuando se les toca Ny en un bando u otro ellos Peña les les contaban Un

Voz 3 04:21 dinero que llamado me parece

Voz 4 04:25 algo así tengo entendido yo porque yo era ya te digo que ellos yo que no han contado

Voz 3 04:30 y para que tener una pensión

Voz 4 04:33 claro ERE pedía un documento para

Voz 3 04:35 ya

Voz 4 04:35 cobrar esa pensé que había muerto en lucha comprar marxismo y en otro que estaba enrolado en el Ejército Rojo pero es agarraron al Ejército Rojo en realidad

Voz 3 04:49 fue así lo que les he él Le Matin porque porque era un republicano no se lo pues si no no le matan realidad tenían tantea envidia además es todo por el por el Guardian ingleses todo porque ya me tenían vigilado eso ya estaba ya ya lo tenía en el punto de mira en cuanto estalló la guerra pues fíjate yo voy a hacer ahora ochenta y tres años

Voz 5 05:19 Nuria entre sí

Voz 3 05:22 estalló la guerra el dieciocho de julio y en agosto

Voz 4 05:26 fueron a por él

Voz 3 05:28 estaba ya más que muerto antes de matarle

Voz 0020 05:34 Lorenzo hoy con toda esta historia familiar que tiene prácticamente en primera persona porque está hablando de su padre

Voz 4 05:42 sí sí de Mi padre estoy hablando

Voz 0020 05:44 es que cuando ve las noticias cuando ve los debates cuando le El periódico cuando escucha la radio misal de este tema una y otra vez pues imagínate

Voz 3 05:53 de lo que siento y que lo que lo que se me viene a la cabeza que recuerdos que vaya a al a casa del juez porque los pueblos estos hay un juez de primera instancia de estos jueces que desde los jueces de los pueblos a Illa esa guía a la al lado

Voz 4 06:13 los cerdos que tenían para matar los y los ves aquí

Voz 3 06:16 cómo lo veía a mi madre

Voz 4 06:19 luego no la dejaban nuevo para ir al pueblo

Voz 3 06:23 pues mi madre tenía miedo claro y entonces este esta persona está dice no se preocupe no te preocupes que te pongo un coche para llevarla

Voz 4 06:36 ya llevar Mi madre teniéndose se

Voz 3 06:38 por pues le dijo que necesitaba un salvoconducto para que nadie se metiera con ella ni con nosotros no se les les dije un salvoconducto así llegamos al pueblo la para pues sería para

Voz 4 06:54 en noviembre o diciembre porque había por lo visto había que ha ido algo de nieve

Voz 3 06:58 sí por lo visto al dice bueno ya estamos en el pueblo pero era nosotros hubiéramos un poquito pueblo sabes prefiero dice es un poquito más arriba porque es un anhelo dice el pueblo al antes

Voz 4 07:13 anda por la puerta del Ayuntamiento

Voz 3 07:16 estar aquí la pareja de la Guardia Civil con él con el sargento se hizo cuando se vio el coche dice es que trae un poquito escaso de gasolina dice pero tratándose de ustedes se lo llevo la Familia Nos nos llevó hasta arriba y cuando bajó cuando bajó el coche le para entonces dijo que quería que está ya en una pareja una dans la de sargento no dice que le dio el salvoconducto creo que el tío

Voz 4 07:54 yo pata leal sabes no con todo eso al ellos se luego ya se lo dijo el padre

Voz 3 08:03 el tiempo lo que había dicho sí

Voz 4 08:08 fue con osea todavía él cogió subió al otro día o a los dos o tres días de casa voy a decir han venido aquí han venido eh han vuelto pero bueno uno ha vuelto al que yo quería

Voz 3 08:19 así así de claro era el que

Voz 0020 08:24 no puedo evitar teniéndolo en antena hay teniendo esta oportunidad que le gustaría a usted que hiciesen con los restos de de Francisco Franco

Voz 4 08:34 entonces imagínate pues que lo sacaran que lo metían en una trituradora ya nada de volver a enterrarlos porque lo mismo que han hecho Conor demás pues hay que hacer con el que lo hizo

Voz 3 08:45 exactamente igual como iba a pensar en claro que voy a querer cuando a mí me dejaron sin padre

Voz 4 08:55 con nueve meses una hermana con ocho años a otra con siete con cuatro Milano si Lía que los quitaron todo

Voz 3 09:03 no

Voz 4 09:04 es que luego quitaron todo todo todo lo que tenían buenas

Voz 0020 09:07 claro luego tuvieron que empezar no de cero sino de menos diez

Voz 4 09:10 hombre nuevo o joven de los temen más de todo yo luego me Poor huérfano de mí

Voz 3 09:18 Star

Voz 4 09:19 me llevaron a un colegio salesiano

Voz 3 09:22 Nos

Voz 4 09:24 una hermano mía a la cuenca la salesiana es también un colegio y allí estuvimos tres yo estuve tres años si ella también cuatro-cinco

Voz 3 09:35 nada de lo mal que por lo menos vivo yo para contarlo

Voz 0020 09:42 claro que sus hermanas de no viven

Voz 4 09:45 no no me en esa hermana ya no hay ninguna yo ahora en noviembre con ochenta y tres

Voz 0020 09:51 quién lo diría tiene usted una voz como si tuviera treinta y cinco

Voz 3 09:55 pero si yo muero te dicen coja la palabra poco a los que sí Yeray

Voz 0020 10:01 tiene hijos tiene hijos

Voz 3 10:04 sí sí tengo cuatro tengo cuatro hijos de la mujer también sí también dice sí

Voz 0020 10:14 Jos les habrá contado todo esto

Voz 3 10:17 pues claro claro

Voz 0020 10:19 deje de tener a la historia en casa

Voz 3 10:22 te has hijos pues lo saben tengo nietos pudo sí he sobrinos sobrinos por parte de sus hermanas todo eso también y todos lo saben lo que es lo que hemos pasado pues porque se ha cortado todo lo que significa

Voz 0020 10:43 Benzo no haber podido cerrar una historia no haber podido enterrar a su padre que que le decía su madre en ese momento porque claro está hay gente con la que le cuesta empatizar a la que le cuesta observar la importancia que tiene el cerrar el terminar

Voz 3 11:04 sí que que que que se cuesta se que es que

Voz 4 11:11 digamos una pero una partida pedía una partida de nacimiento de Sade dijo de defunción

Voz 5 11:16 qué ideas

Voz 3 11:19 Jean que que había sido enterrado en tal sitio encima eh y luego usar ya para para colmo Para colmo el la el el cura del pueblo el cura del pueblo no sermones decía

Voz 4 11:35 cuando veía porque es que por lo visto ayer a la misa o a oírle a él cosa que para acabar con la mala hierba arrancarle las guerras

Voz 3 11:48 el que el que que es al tienes puedes tener tus creencia puedes tener tuvo en los curas

Voz 0020 11:57 no

Voz 3 11:59 pero no de esa gente es la gente que se creerán ellos ni que yo pues yo gracias a Dios lo puede

Voz 4 12:06 es decir muy alto

Voz 3 12:08 estaba interno en el colegio no retenido no ha sufrido ningún ningún abuso e así de claro lo puedo decir que

Voz 4 12:20 podían haberla o mejor de comer porque allí llegaban llegaba al o los todo dos semanas carros con toda clase de comida nos tienen que dar un chusco igual que los soldados porque eso

Voz 3 12:33 nos soltaban dentro sólo el de la mitad para sopa cada vez que iba el coronel habernos aquel día vuelva aquel día era un lujo comer saber si se quedaba con todo son fritos yo me colegio pasado hambre sino de pasaron pues porque es que no lo llevaban luego también tuve la suerte de que el nadie trabajaba en casa de una señora yo allí en Cádiz el tenía una hermana el conserje del colegio era el novio de la chica que estaba trabajando en una en una

Voz 4 13:22 una Nochebuena me llevaron ayer a su casa con todo a pasar la Nochebuena

Voz 3 13:29 ese chico luego pusieron de de jefes de la despensa y cada vez que había que pelar patatas con una publicarla iba a patatas y me ponían el a partir el pan a no llevaba me llevaba pues ya a partir de entonces uno ya empezó a a coger un poquito de fuerza

Voz 0020 13:54 ya

Voz 2 13:55 Lorenzo muy duro

Voz 0020 13:57 ha sido genial tenerlo en antena ha sido genial escucharlo muchísimas gracias por haber sido

Voz 3 14:04 vale muchas gracias lo te hace muy bien todo clave