"2019: convivencia, tolerancia, entendimiento..."

herir ya en dos mil diecinueve les pido que no se logre el embarazo era tengo unas ganas Klopp tardes será abuela

buenos días varias L de Ciudad Real feliz año nuevo a todos que tengo muy claro mi deseo de Año Nuevo quiero consolidar me como Supernanny así que tengo que convencer Alberto Alberto ya sabes que efectivamente soy una mala influencia en la vida de los demás pero de verdad de verdad crees que alguien mejor que yo para hacer ver Supernanny de nuestro precioso bebé un beso cariño mío es que soy una abuela muy seguidora

Voz 6

01:06

en Barcelona se ha convertido en un pequeño infierno mi perspectiva para un nuevo años irme de Cataluña lo el día once de enero que voy a Coruña capital donde pago muchísimo menos Hardy le intención de esos ciento dieciocho euros de permite vivir cómodamente cuatrocientos quince euros todo incluido muebles cocinas todo hasta el recibo del agua aquí en Cataluña ya de cuatro noventa pase a ciento lo que has vida imposible de sostener sin poder salir a las calle pasear por la Rambla el barrio gótico el puerto todo está con la marea amarilla nominado para este odio que no conduce a nada