"Manuel Valls y Errejón. Por fin alguien haciendo política"

una de las mejores sacarlo de esa que hemos tenido es Ada Colau Ada Colau ha hecho mucho por Cataluña y por Asuntos Sociales le diría que por favor se lo piense que no permita que Cataluña se convierta en una ciudad amarilla que piensen los ciudadanos y a las personas que quién trabaja encontrar una vivienda digna y seguir adelante y que se dejen ya de tanta fantasía de tanto daño que nos han hecho desde Cataluña

Isabel de Barcelona bueno todos sabemos que Colau acaba de perder la Alcaldía por ese coqueteo constante con los independentistas es que no se da cuenta de que ellos ya tienen a sus partidos de izquierdas derechas antisistema bueno yo sé incluso el que hay todavía gente que ha llegado a votarla pensando que podía ser un supuesto voto útil para vencer al independentismo tiene ahora a ofreciéndole a sus concejales

a cambio de nada por favor les suplico a Colau que no cumpla su amenaza de dejar Barcelona en manos de un independentista de defraudar a tantos barceloneses que han confiado en ella y que no permita que se acabe con la abertura y la pluralidad de la ciudad de Barcelona

hay quien no está del todo de acuerdo damos la bienvenida desde Valencia Ximo

Voz 5

01:31

yo estoy radicalmente en contra porque pienso que que es una postura frentista que en este momento es lo lo menos que se necesita con lo único que no se necesita con respecto al tema de Cataluña es favorecer el frentismo y esto favorece el frentismo porque es negar la existencia de que hay un montón de gente en Cataluña que vota a favor del independentismo y desde luego eso no es favorecer una solución dialogada o no es acercar posturas sobre este asunto un auto