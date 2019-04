Propuestas musicales para la campaña electoral

no

bueno perdón si no es el adecuado o el tono pero eso es lo que me parece a mí nos toman por idiotas ustedes hacen una obra de teatro

a teñir de Madrid pues para de esta campaña me parece como la canción que cantaba La Lupe un puro teatro porque es que todos en el escenario se va de maravilla

pues no sé y Lupe coincide subirían así con esta maravillosa canción de La Lupe lo que está siendo para ellos la campaña electoral

la campaña está convirtiéndose en un sitio y lo peor de todo no es eso lo peor de todo es darse cuenta de que es

pues de esta campaña electoral se avecina una más así quemaba aquello que continúan so el tema hizo Ángel recuerde que además les proponemos un juego pueden votar por su tema favorito en la encuesta que hemos colgado en Hoy por Hoy punto es el viernes daremos a conocer la canción ganadora Manolo de Sevilla buenos días hola buenos días

me parece extraordinaria esta propuesta de sobre qué canción defendí la compañía estará yo votaría por Paquito del barrio con Rata de dos patas Roux

eh Roberto de Valencia la canción que me recuerda esta campaña es mi vecino de arriba de Joaquín Sabina

no es un señor muy Calvo muy serio y muy formal y lo que más nos gusta que nos cantáis Amparo buenos días soy el padre de Alicante voy a intentar atentar aunque canto fatal pero bueno hay

en mi corazón que me corre por las vendas es nada con la fuerza de un ciclo bueno pena

Voz 15

03:02

no me dan en lo que se ha convertido todos los políticos todos son insultos y nada de propuestas nada de cosas que no se interesen a los de abajo Pena penita pena buenos días