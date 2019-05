MICHAEL SANDEL "El bien común es lo que une a personas de diferentes procedencias sociales y estilos de vida"

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:46 puso cansino en ocasiones ya ahora que trata de eje de digerir los resultados Iber como planificamos el futuro FERE vamos a ver pregunta pregunta yo creo que básica todos dan vueltas al mismo modelo porque no está claro ni mucho menos estos días ha estado por España un filósofo que se llama Michael Sanders que el año pasado ganó el Premio Príncipe de Asturias es un pensador para que no lo conozca con miles y miles de seguidores allá por donde da conferencias llena estadios pero para él hay una diferencia muy clara entre lo que sería hablamos de modelos se economía de mercado y sociedad de mercado son dos conceptos muy diferentes hoy queremos conocer un poco más a fondo sus ideas su pensamiento su filosofía porque al final nos va a tocar a todos muy de cerca Pepe Rubio sitúa esas ideas en nuestro día a día

Voz 3 01:37 dad del exige quieran seguir eligiendo a qué hospital acude o elegir el tipo de educación que quieren para

Voz 4 01:42 sus hijos son otros de igualdad justicia por la igualdad de oportunidades por la justicia social quién teme que ya no el silencio a través del que se ha ido colando una revolución la que el filósofo Michael Sanders dice que no ha llevado sin darnos cuenta de una economía de mercado a una sociedad de mercado que no es lo mismo

Voz 5 02:07 de modo que enemigo la diferencia es la siguiente una economía de mercado es una herramienta un instrumento valioso y eficaz para la actividad eruptiva y una sociedad de mercado es un lugar donde casi todo está a la venta es una forma de vida en la que el pensamiento y los valores de mercado empiezan a donar todos los aspectos las relaciones personales la vida familiar y la salud de la educación y la política la ley la vida cívica actual

Voz 1 02:40 cuando decimos todo se vende no hablamos de algo material

Voz 0882 02:50 el ERE contaminado tiene ya un precio vale unos diez dólares por tonelada y los estados como España que han aumentado por encima del límite legal sus emisiones de CO2 pues pueden compensar las comprando derechos de emisión a los Estados Bindi derecho

Voz 4 03:05 para contaminar se paga para controlar otros derechos

Voz 1620 03:09 cuando controlar la frontera el negocio de la valla de los muros de la patrullera de los radares a ricos a muchas empresas que las ovejas en Bruselas para que sea políticas de control y de muerte sigan adelante todas la sociedad sería plantear sino estamos fracasando tal

Voz 6 03:25 por concebir gestación subrogada vientres de alquiler o gestación por sustitución

Voz 4 03:29 también por los mejores colegios hospitales

Voz 4 03:36 yo estaba en venta hasta por el tiempo para evitar colas todo tiene un precio en la sociedad de mercado para Sender la mercatilización de todo afila el aguijón de la desigualdad y sus consecuencias sociales cívicas

Voz 5 03:53 tuvo mercantil Izar todos Pepe de la vida conduce a una condición doble los que son solventes y aquellos que son de escasos recursos tienen vidas cada vez más semanales en Gori vimos trabajamos compramos y jugamos en lugares diferentes nuestros niños van a escuelas distintas esto no es bueno para la democracia ni es una forma satisfactoria debería incluso para aquellos de nosotros que podemos comprar nuestro lugar al principio de la fila

Voz 1 04:25 la desigualdad el mal de nuestro tiempo

Voz 5 04:28 el uno por ciento de la población mundial pose más riqueza que es noveno

Voz 7 04:31 el nueve por ciento restante una desigualdad

Voz 8 04:34 no sólo económica la desigualdad atascar ascensor social provocando efectos corrosivos la sociedad con coste psicológico incultura

Voz 4 04:45 es una desigualdad que tiene que ver con la fe absoluta en los mercados y que está provocando reacciones populista lo dice Michael Sender el filósofo norteamericano cree que la democracia no requiere de una democracia perfecta pero sí que necesita que los ciudadanos compartan una vida en común

Voz 5 05:05 puedes Tea for Life lo que importa es que las personas de diferentes procedencias sociales sino oferentes estilos de vida se encuentre en unos con otros choquen unos con otros en el curso normal de la vida porque esto es lo que nos enseña a negociar y a respetar nuestras diferencias y así es como llegamos a preocuparnos

Voz 9 05:25 por el bien común y entonces al final la cuestión de los mercados no es fundamentalmente una cuestión económica es una cuestión de cómo queremos vivir juntos

Voz 10 05:42 es tan sencillo tan difícil como converger dirigirse a un mismo punto no vivir

Voz 4 05:49 marca la tendencia en paralelo

Voz 12 06:10 y María José Guerra buenas tardes

Voz 0313 06:19 María José guerras presidenta de la Red Española de Filosofía I catedrática de Filosofía Moral en la Universidad de La Laguna el viernes estuvo con el con Michael Sender verdad en el en la en el Paraninfo de la Complutense de Madrid no exagero no cuando cuando decía antes que él llena a reventar los auditorios en los que se presenta este hombre

Voz 13 06:37 sí bueno creo que el récord está en Corea si en en en estas conferencias Diálogos que aglutinó a catorce mil

Voz 0313 06:46 personas que Mensajeros envía este seguimiento tan tan masivo de de personajes como Michael de lo o el surcoreano o bien surjan bueno

Voz 13 06:55 sobre todo en el caso de San del porque creo que no son equiparable en la Red Española de Filosofía decidió distinguirlo por su labor de difusión dinamización y proyección global de la filosofía de hecho es una suerte de Sócrates en la era digital porque claro no tuvimos la oportunidad de tener una experiencia filosófica genuina un diálogo en torno a los límites del mercado pero él maneja también bueno claro además está en Harvard todos los instrumentos de la sociedad digital y bueno no lo podemos encontrar en You Tube dialogando pues con personas que en ese momento a través de una pantalla están en Jerusalén están en Nueva Delhi esta serie de Janeiro

Voz 0313 07:44 a preguntas también él L

Voz 13 07:47 es en ese sentido son gratis método es el diálogo filosófico

Voz 0313 07:53 IU plantea en muchas P

Voz 13 07:55 Seth y le más éticos para que podamos clarificar nuestras intuiciones y creencias morales

Voz 0313 08:01 en esta esta desigualdad aquel denuncia este este paralelismo perverso entre lo que Sociedad de mercado y economía de mercado esto va más allá de lo estrictamente económico aunque tenga su origen allí no

Voz 13 08:13 claro porque es una extensión de los valores monetarios a todas las esferas de la sociedad yo lo comparo con la tesis de otro gran filósofo Jürgen Habermas de la tradición totalmente distinta que hablaba de la colonización del sistema el sistema era el dinero y la burocracia del mundo de la vida que es el mundo de la vida puede no pues las relaciones familiares afectiva vecinales política no la democracia otro tipo de vínculos que han tenido pues otros códigos normativos que entre nosotros establecen obligaciones morales ir cuando irrumpe el dinero pues de alguna manera corrompe distorsiona esos ámbitos que bueno que han respondido a la reciprocidad a otro tipo a la solidaridad a la justicia la igualdad otro tipo de valores

Voz 0313 09:05 el dinero es un tsunami en este es en ese sentido no una foto

Voz 13 09:07 eso es raqueta sigue denunciando San del todo no pasase y objeto del mercado considerado como una mercancía entonces bueno en lo que plantea es que hay determinados ámbitos no producción de bienes y servicios donde el mercado es una herramienta eficaz entre además los mercados son anteriores al capitalismo no pero el asunto es esa colonización la cual todo ámbito puedo poner el ejemplo de la universidad no y en todo ámbito colonizado por esa lógica del beneficio ida el intercambio mercantil

Voz 0313 09:47 pero entonces esta colonización es fruto o es algo consustancial a al modelo de globalización que tenemos y en el que estamos metidos sí o sí desde hace unos cuantos años o es cómo se ha gestionado este modelo lo digo por profundizar un poco en el pensamiento de de de

Voz 13 10:03 bueno él decididamente con critico de la A de este efecto de la globalización neoliberal que ha que ha establecido no efecto hablabas de tsunamis y efectivamente no una especie de gran oleada en la que las desigualdades se incrementan sí sobre todo porque claro él Si el único mecanismos el mercado y no hay límites a ese mercado no nadie que en Bride a ese mercado políticamente lo que vamos a tener y lo que estamos viendo eje las desigualdades queda exacerbada toda democracia ha funcionado siempre bueno pues con algunas desigualdades el problema es que sean no tan tan acentuada que ya no permitan un mundo común por eso Sander es un comunitarista yo empecé a estudiarlo en los años noventa precisamente comunican Keith y pico del liberalismo ir con esa defensa de que nuestra reflexiones morales tienen que encadenarse en lo concreto en los contextos tener en cuenta la vida cotidiana y sobre todo la vida que compartimos los unos con los otros que esto puede ir desde tu barrio tu familia tu barrio tu municipio hasta el planeta porque ecológicamente es económicamente todos estamos vinculados en este modelo a lo actual no de la global

Voz 0313 11:27 sabes que me llama mucho la atención ese principio suyo bueno es herramienta que él dice que hay que utilizar para salir de este lío de este modelo desigual y perverso que es la democracia del bien común que bueno que es un concepto el bien común que está puede estar en boca de de de cualquier persona de cualquier tipo de ideología de pensamiento de lo que sea desde una mirada filosófica en estas coordenadas que sería hoy el el del bien común María José cuál es el bien común

Voz 13 11:53 si él se orienta decididamente es una perspectiva aristotélica no ir teniendo en cuenta la polis la ciudad no esto empezó Grecia pues a Aristóteles comentaban que los ciudadanos tienen que ser amigos en el sentido no de tener un vínculo para perseguir bien común claro que ese día hoy el bien común por supuesto que es objeto de debate filosófico no pero claro sino lo planificamos y cada cual está atrincherado en su propia interpretación pues lo que tenemos es una suerte no de colapso que además inhabilita la política inhabilita la democracia yo creo que por ejemplo podríamos hablar de que la supervivencia del planeta vivencia de las especies es un bien común que ocurre que frente a esta postulación de ese bien común lo que tenemos son negacionismo varió o estrategias de minimización

Voz 0313 12:51 a usted esta tarde hemos abierto la ventana con una advertencia científica internacional de enorme valor de enorme peligro que es que como sigamos así en veintidós años nos quedamos sin elefantes en la tierra eso es de esta tarde de esta tarde mismo eh

Voz 13 13:05 no es que la esto que se están llamando ya la SER

Voz 0313 13:08 la sexta extinción es no estén

Voz 13 13:10 menoscabo enorme de la biodiversidad bueno pues va a tener muchísimas consecuencias claro aquí no sólo es una cuestión de consecuencias una cuestión de que intentemos clarificar co a que le damos valor él hablaba de valor intrínseco una pedían animales y me gustaría que lo contara María

Voz 0313 13:30 se porque yo quiero a los oyentes que se pongan en situación nos vamos ahora a la conferencia de lotería de la Complutense

Voz 6 13:36 tienen que ver que pueden tener que ver un rinoceronte

Voz 0313 13:38 pero con un grupo de inmigrantes en un pueblo de Suiza la venta de emisiones de CO2 o la gestación subrogada haber

Voz 13 13:45 bueno pues en el hilo que con esos ejemplo trazó una especie de hilo daría no Michael Dell en nuestro laberinto filosófico moral y político pues lo que tienen que ver precisamente que si se aplican criterios económicos vemos cómo es eso ámbito se desvirtúan como no somos capaces de reconocer el valor intrínseco que tienen pues el acoger a los refugiados el no convertir la reproducción humana en un asunto mercantil el intentar conservar las especies en vía de extinción etc etcétera es decir hacernos reflexionar precisamente sobre lo valioso que debemos proteger conservar y mantener diríamos al margen de las garras del mercado

Voz 0313 14:38 María José sabemos que cuando cuando viaja por el mundo Michael empresa interesa mucho por los lugares que está que está pisando no que os dijo o que preguntó sobre España del otro día nos debe alguna manera determinada tiene algún algún juicio de valor algún alguna opinión

Voz 13 14:54 no hubo bastante debate ya en contextos informales claro comparando pues lo que está sucediendo en Estados Unidos con lo que está sucediendo en Europa yo creo que todos compartimos la preocupación no esta emergencia de posicione bueno las llama nacional populista en donde de alguna forma hace fractura pues la solidaridad la apelación a la justicia y cada uno vuelve a una suerte de adscripción tribal no de de lo propio sí y que además de no está no a los otros no entonces por supuesto que no que está muy muy preocupado hoy daba una conferencia en el Deusto Forum nota en Bilbao el tema era el nacional populismo entonces claro que hacer frente a esto bueno pues lo que él nos plantea es precisamente devolver vigor a ese arte perdido de la deliberación democrática que significa tener paciencia escuchar al otro intentarlo entender va a seguir la argumentación detectar falacias y en suma a colaborar para encontrar las mejores soluciones posibles a los prole

Voz 0313 16:14 hay que hacer un decálogo con eso hay que cambiar el concepto tablas de la ley Portable de la razón María José Guerra muchísimas gracias le agradezco su tiempo Illa invito al resto de los oyentes a que cerremos esta conversación con algo que conecta con esta que comentábamos porque es verdad que Michael Sanders donde viaja se interesa por el debate público antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales el año pasado había estado ebrio de Janeiro allí visitó una favela se acercó un grupo de líderes sociales jóvenes la la presidía un tal Reinaldo este hombre fue analfabeta hasta los veinticinco años les dijo que también se había enamorado de la filosofía al encontrar un libro así lo contaba en el final de su discurso de agradecimiento y creo de verdad que merece la pena escucharlo

